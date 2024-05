O incômodo do sertanejo Leonardo ao show de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor sertanejo Leonardo, que apresenta o show Cabaré, teceu duras críticas ao espetáculo que Madonna realizou na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 4, para 1,6 milhões de pessoas. Em entrevista a um perfil do Instagram, o artista acusou a cantora de praticar satanismo no palco. “A gente não perde tempo com esse tipo de show, né? Aquilo não é show, aquilo é uma suruba. Aquilo você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz na casa de swing. Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós, meros mortais, pra falar de uma cantora igual a Madonna, com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz? Mas tem muita coisa ali que é voltada pro Satanás, pro diabo a quatro. É muita coisa errada. Eu sou cristão, então, não gosto”.

Recentemente, o sertanejo esteve no centro de uma polêmica, depois que um trecho do seu show viralizou na redes sociais. No vídeo, as bailarinas do cantor usam um vestido preto de renda, curto que dá a impressão de estarem sem calcinha no palco. Leonardo não se pronunciou sobre as especulações, mas o corpo de ballet afirmou se tratar de uma imagem manipulada e que usam a peça íntima.