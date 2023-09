O impacto de Lionel Messi e David Beckham no dia a dia de Miami

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O impacto da ida de Lionel Messi ao Inter Miami, clube fundado em 2018 e que tem como um dos donos o ex-jogador David Beckham, repercute para fora dos gramados. A cidade dos Estados Unidos tornou-se o epicentro da atividade das celebridades no país, de Nicole Kidman, Marc Anthony, Karlie Kloss, Rauw Alejandro, Camila Cabello, esportistas como LeBron James, Serena Williams ou influenciadores globais como Kim Kardashian. Ela, como exemplo, foi uma das que voou até Miami para realizar o sonho do seu filho, Saint, de conhecer o camisa 10.

A estratégia de atrair rostos conhecidos deu ao Inter Miami um impacto midiático que vai muito além das páginas da imprensa esportiva. Nas últimas semanas, a conta no Instagram do clube passou de um milhão de seguidores para 15 milhões. Além disso, o Inter Miami acaba de anunciar a construção do seu novo estádio a partir de 2025, o Freedom Park, um espaço de última geração e com maior capacidade para espectadores e uma poderosa oferta de lazer e gastronomia.

O resultado financeiro foi analisado pela especialista esportiva Marta Tamayo, que afirma que os proprietários esperam duplicar o volume de negócios. “O preço médio dos ingressos para os jogos do Inter Miami mais que dobrou, passando de 54 dólares para 128 dólares. No mercado secundário, os bilhetes passam a valer 864 dólares, seis vezes mais do que há um ano, e as assinaturas da liga americana na Apple TV duplicaram”, disse ao El País. Além disso, desde a chegada, a camisa de Messi tem sido a mais vendida de todas as principais ligas dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga