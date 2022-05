O hilário relato sobre Dilma na pista de dança no casamento de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O humorista Paulo Vieira relatou um momento hilário que ocorreu no casamento de Lula (PT) e Janja, nesta quarta-feira, 19.

Segundo ele, sua namorada, Ilana Sales, estava já bêbada, quando apontou e gritou no meio da pista de dança para a ex-presidente Dilma Rousseff: “Diiiiilma!”. A ex-presidente olhou para a moça, que estava com “o dedo autoritariamente apontando” em sua direção.

Dilma não entendeu muito bem até que Ilana lhe ordenou – ao ritmo de pancadão do funk: “Chão! Chão! Chão! Chão! Chão! Chão!”. Ainda segundo Paulo em suas redes sociais, Dilma ficou incrédula pela “absurda ousadia” da sua namorada. Mas ela não se esquivou. Dilma “veio pro nosso rumo meio dançandinho, no ritmo da música (nesse momento Ilana já estava ainda mais ousada puxando Dilma numa espécie de pescaria imaginária). Dilma foi chegando e Ilana foi abaixando”.

O humorista relata que Dilma “praticamente teve que se abaixar para falar no ouvido da Ilana, que já estava rastejando no chão”. Dilma então disse: “Ô, minha filha, eu não sou muito disso”. E Ilana retrucou quicando, ao ritmo de funk: “Todo mundo é disso, Dilma!”. Por fim, Paulo a socorreu, ajudando Dilma a se recompor: Ela já está bêbada, Dilmãe!”.

Pensa que acabou? No final da noite, o casal ainda saiu carregando uma caixa de doces da festa, distribuindo para a imprensa que estava na porta acompanhando o evento. “A gente faz amizade com as pessoas certas”, comemorou Ilana. “Melhor festa do mundo, estamos completamente bêbados, felizes e com uma caixa de doces”, completou Paulo.

