O fenômeno que está apequenando a TV brasileira

Mediado pelo jornalista e empresário João Pedro Paes Leme, foi realizado o painel com Felipe Neto nesta terça-feira, 11, durante a Rio2C – o maior evento de criatividade da América Latina, reunindo grandes nomes do mercado audiovisual, de música e de inovação na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Felipe comentou sobre a transformação que o mercado audiovisual vem sofrendo nos últimos anos, de forma intensificada, graças à maior democratização promovida pelas redes sociais e, em especial, pelo Youtube.

“Antes de Galvão começar a transmissão do primeiro jogo com a gente, ele tinha 10 mil inscritos em seu canal no Youtube. Ao final do primeiro jogo do Brasil e Marrocos, ele já tinha 700 mil inscritos. Foram 10 milhões de views nesta primeira transmissão. (…) Isso só mostra a tendência de que o YouTube está virando a nova televisão, só que com outras características. É onde tem conteúdo gratuito, é democrático demais, atinge todas as camadas da população. Caminha para o ‘ao vivo’. O YouTube (entendeu) a importância disso para o conteúdo. A TV Globo foi a proprietária da audiência por décadas. O que se passava lá era o que a população assistia. Hoje não é isso. Seu sobrinho ou seu filho não liga na Globo quando quer ver algo, ele conecta primeiro algum aparelho a alguma coisa”.

