O favorito e o ‘azarão’ em plataformas de aposta para presidência dos EUA

As prévias para as eleições norte-americanas envolvendo o Partido Republicano seguem a todo vapor, com Donald Trump dando passos importantes para concorrer ao pleito contra o atual mandatário, Joe Biden, que concorrerá à reeleição, marcada para novembro de 2024. Faltando longos nove meses para a disputa daquele que é considerado o cargo mais importante do planeta, Trump larga como favorito nas plataformas de apostas, seguido de perto por Joe Biden. Um nome que chama a atenção é o de Michelle Obama, que aparece em terceira.

Numa das plataformas de apostas, a Esportes da Sorte, um nome que aparece entre os azarões é o do ex-jogador de futebol americano Tom Brady, ex-namorado da brasileira Gisele Bündchen. Enquanto Trump aparece com odd de 1,83 reais, Brady é um dos últimos, com odd de 150 reais para cada 1 real apostado.

“Observamos uma mudança crescente no cenário das apostas, onde os interesses dos apostadores estão se diversificando além das tradicionais apostas em eventos esportivos, como jogos de futebol. Notamos um aumento na procura por mercados relacionados a eventos não esportivos, como eleições políticas. Isso traz constante evolução da indústria de apostas para atender a essas demandas emergentes, focando na pluralidade dos nossos clientes”, explica Rafael Borges, country manager da plataforma Reals. De acordo com Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Esportes da Sorte, essas apostas ‘não convencionais’, compreendidas como apostas em eventos não esportivos, representam somente de 0,5% do volume total apostado. “É uma cultura muito forte em estados norte-americanos e outros países, e no Brasil acredito que o público ainda esteja se adaptando a esse novo mercado”, aponta. “Vale destacar que eventos esportivos concentram mais de 90% das apostas, até mesmo pelo volume e regularidade das competições”, completa Marcos Sabiá, CEO do galera.bet.

Cristiano Maschio, CEO da Qesh, explica que a base de cálculo em qualquer tipo de aposta é feita de maneira científica, seja ela em esportes, política ou qualquer outro mercado. “Precisamos destacar que as odds são dinâmicas e atualizadas em tempo real. No caso de apostas políticas, as pesquisas eleitorais seguem metodologias científica, ainda que em determinados casos seja difícil estimar. Nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de contagem de votos é diferente, com peso diferente para cada estado. Isso quer dizer que um único estado pode decidir os rumos de uma eleição”. “O Brasil é um mercado que ainda está avançando quando falamos de apostas não esportivas”, aponta Talita Lacerda, porta-voz da Bet7k.