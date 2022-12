O explosivo documentário que Oliver Stone prepara sobre Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Oliver Stone, responsável por filmes sobre ex-presidentes americanos, como Richard Nixon e John Kennedy, prepara uma obra sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de seu começo na política ao dia que venceu a mais recente eleição. Stone prepara o filme há cerca de três anos e deve ser lançado ainda no primeiro semestre de 2023, segundo contou durante o Red Sea International Film Festival, que acontece na Arábia Saudita.

A ideia é que a produção dialogue com o público internacional, seguindo o que assistiu em outro filme político, o Democracia em Vertigem, de Petra Costa. Vencedor de dois Oscars e dois Globos de Ouro, o cineasta natural de Nova York, nos Estados Unidos, participou de sucessos como As Torres Gêmeas (2006), com Nicolas Cage, Snowden: Herói ou Traidor (2016) e Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme (2020). Stone adianta que o documentário buscará provar a intervenção direta dos Estados Unidos tanto no impeachment de Dilma Rousseff, quanto na prisão de Lula.