O exótico shopping do empresário acusado de defender golpe no país

Uma Torre Eiffel que, de noite, acende com pisca-piscas. Um ônibus vermelho de dois andares, como os que circulam nas ruas pelo Reino Unido, estacionando debaixo de uma mini Tower Bridge, a ponte mais visitada de Londres. Alguns passos adiante, e o visitante chega a um moinho holandês margeado por uma típica arquitetura nórdica. O Barra World Shopping, localizado no limite entre os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, tem suas particularidades no mínimo exóticas. O que inclui, inclusive, uma gôndola como as de Veneza numa pequena poça às sombras da Torre de Pisa. Aos finais de semana tem atração para crianças, como um teatro infantil com personagens da Disney. Há uma academia no subsolo e, no terceiro piso, uma filial da universidade Estácio de Sá.

É esse o principal empreendimento de José Koury. No final do mês passado circulou a notícia de que um suposto golpe seria apoiado por empresários via whatsapp, caso Jair Bolsonaro (PL) não seja reeleito em outubro. O grupo foi alvo de uma operação da PF. Em nota divulgada na ocasião, Koury se defendeu das acusações, afirmando que vai respeitar a decisão das urnas. “Tenho 64 anos, trabalho pelo menos 12 horas por dia, desde os 16 anos de idade, e sempre fui defensor da democracia e da livre liberdade de expressão e de pensamento. Aquele que for eleito, seja de que partido for, terá nosso apoio integral”, disse. Ironicamente, a volta ao mundo que o shopping de Koury promove pelos seus corredores a céu aberto, repletos de pequenas lojas vazias e prontas para alugar, é uma verdadeira ode a países democráticos.