O estresse de Paolla Oliveira com a sua fantasia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, escola campeã do carnaval de 2022, esbanjou simpatia ao lado de seu marido, Diogo Nogueira, ao falar com fãs e imprensa pouco antes de entrar de avenida. No entanto, o bom humor durou pouco. A atriz começou a sentir desconforto com o enorme adereço prateado em sua cabeça, que representa os metais de Ogum. Depois, começou a mexer sua roupa colada demonstrando muito incômodo. O ápice do estrsse foi quando ela começou a gritar com a funcionária da escola, que tentava acalmá-la.