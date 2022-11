O ‘estranho’ endereço de Gisele Bündchen após separação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen fechou uma casa de 11,5 milhões de dólares na área de Miami Beach. O curioso é que a mansão fica do outro lado do canal onde Tom Brady possui uma propriedade. Fontes ligadas ao ex-casal disseram ao TMZ que Tom sabia que Gisele estava comprando a casa – o que teria a ver com a guarda compartilhada dos filhos, Benjamin, 12 anos, e Vivian, 9, tornando mais fácil para as crianças esta nova realidade.

A mansão da modelo possui cinco quartos, piscina ao ar livre, home theater, escritório, academia, sala de jogos e uma vista quase direta da casa em construção do ex-marido, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers, em Indian Creek Island. A propriedade está localizada em região privativa, oferecendo mais privacidade para Bündchen e seus filhos.