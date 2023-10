O estranho dress code exigido para velório de fotógrafa de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ingryd Alves morreu nesta sexta-feira, 27, com apenas 28 anos após um mal súbito. Na carreira como fotógrafa, ela já trabalhou com bebês de diversos famosos, incluindo Bruna Biancardi e Neymar. A família e equipe da profissional estabeleceu algumas regras para quem for se despedir durante o velório. Nas redes sociais, foi estabelecido um dress code para todos que comparecerem. “Por favor comparecer com look rosa”, diz a imagem. Além de uma proibição para o uso de celular. A despedida ocorre no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo e será seguida do sepultamento, à tarde.