O estranho depoimento de Bruno de Luca sobre o amigo Kayky Brito

Nos últimos dias, imagens que mostram Bruno de Luca reagindo ao momento do acidente de Kayky Brito circulou nas redes sociais. Nelas, o ator coloca as mãos na cabeça, desesperado, após ver o atropelamento na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na madrugada de sábado, 2. Porém, Bruno disse à polícia que viu o momento, mas só soube que a vítima era o amigo Kayky no dia seguinte. Ele contou que viajou para São Paulo, para assistir ao festival The Town, e tentou falar com o amigo. Nesse momento soube que ele estava internado em estado grave e voltou para o Rio de Janeiro.

Como relata Bruno no depoimento, os dois estavam juntos, bebendo, no quiosque e Kayky, antes da meia-noite, se despediu e virou as costas. Minutos depois, Bruno conta que ouviu o impacto e viu uma pessoa arremessada para alto e que colocou a mão na cabeça por ter “pavor de acidentes”. Depois do acidente, Bruno foi para casa e deixou o seu carro no local. Ele chegou a mandar mensagem para o próprio Kayky, para comentar sobre o acidente, porque achou que ele também teria visto.

