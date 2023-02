O estardalhaço na chegada de Gisele Bündchen em camarote na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A entrada de Gisele Bündchen no espaço Brahma N°1 neste domingo, 19, parou o camarote. A entrada, com cinco metros de largura, se congestionou em questão de segundos, contrastando com o descongestionamento anterior. No espaço para fotos, até os organizadores reclamaram: “está muito cheio aqui!”. Acompanhada de seis seguranças, Gisele chegou em um carro preto, que era escoltado por outros dois carros. Sem conceder entrevista à imprensa, tirou fotos por três minutos e partiu para um espaço reservado. O vip dos vips.