O erro para se ficar atento no Especial do Roberto Carlos

Não foi um programa fácil de ser gravado. Roberto Carlos se emocionou, relembrou e reverenciou o amigo Erasmo Carlos, na gravação do programa especial de final de ano, que vai ao ar na noite desta sexta-feira, 23, na TV Globo. O Especial foi gravado exatamente uma semana após a morte de Erasmo, servindo como uma espécie de “missa de sétimo dia” para o parceiro de tantas canções. Mas fora a emoção toda, que será exibida no último bloco do programa, o telespectador pode ficar de olho – e ouvidos atentos – na apresentação da dupla Maiara e Maraísa. Talvez até perceba como o som precisou ser tratado à exaustão para “casar” com a imagem da tela. Explica-se: a dupla desafinou demais na gravação, precisando repetir a letra algumas vezes. Por fim, o próprio Roberto cuidou de editar o som, para que o erro ficasse o mínimo perceptível possível ao seu público fiel.