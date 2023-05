O epitáfio escolhido por Rita Lee

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morta nesta terça-feira, 9, Rita Lee sempre encarou o fim da vida com naturalidade. Em sua biografia, escreveu sobre o possível cenário no dia em que sua morte fosse anunciada. “Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta (…) Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ‘Ovelha Negra'”. No fim de sua “profecia”, a artista escolheu a frase que queria em seu epitáfio: ‘Ela nunca foi bom exemplo, mas era gente boa’.