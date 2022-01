O ensaio de Mario Testino com ambulantes das praias do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amigo de Lady Gaga, Madonna e Gisele Bündchen e fotógrafo preferido da realeza britânica (até virem à tona denúncias de assédio e abuso cometidos contra modelos em início de carreira), Mario Testino voltou a fotografar personagens comuns do Rio de Janeiro. Desta vez, o alvo de suas lentes afiadas foram os ambulantes das praias cariocas. “Eles sempre me impressionaram. Os seus looks e a maneira como lidam com o trabalho duro de longos dias caminhando no calor é simplesmente incrível”, esecreveu Testino na legenda das fotos, postadas no Instagram.