O encontro que atriz Goldie Hawn diz que teve com alienígenas

Atualizado em 27 out 2023, 18h50 - Publicado em 29 out 2023, 11h00

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 27 out 2023, 18h50 - Publicado em 29 out 2023, 11h00

Goldie Hawn, 77, detalhou um suposto encontro que teve com seres de outro mundo. A atriz apareceu no último episódio de Time to Walk da Apple, no qual ela falou sobre seu fascínio por alienígenas. Hawn disse que, quando tinha cerca de 20 anos, teve contato com alienígenas em uma área localizada perto do deserto no oeste da Califórnia.

“Recebi um som agudo no ouvido. Era uma frequência muito alta. E eu olhei pela janela e vi duas ou três cabeças de formato triangular”. Ela descreve os seres como “de cor prateada”, com um “corte na boca”, um “nariz minúsculo” e “sem ouvidos”. “Eles estavam apontando para mim, apontando para mim no carro como se estivessem discutindo sobre mim, como se eu fosse um assunto. E eles estavam zumbindo. Eu não conseguia me mover. Fiquei paralisada… não sabia se era real ou não”.

A atriz, vencedora do Oscar, explicou que só lembrou do que aconteceu anos depois, quando visitou um astrofísico que estava pesquisando o espaço sideral e encontros com alienígenas na Universidade de Champaign, Illinois. “Eles tocaram meu rosto e parecia o dedo de Deus. Foi o sentimento mais benevolente e amoroso. Isso foi poderoso. Estava cheio de luz”, acrescentou ela.