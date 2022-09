O encontro de Milton Nascimento e seu sósia jovem, ator de musical

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Milton Nascimento foi conferir o musical Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem, na noite desta quinta-feira, 22, no Teatro Riachuelo, no Rio. E não tinha como ser diferente: saiu bastante emocionado. O espetáculo, dirigido por Dennis Carvalho, retrata o começo da carreira do cantor em Belo Horizonte, sua ascensão meteórica na década de 1970 e a fase braba após a morte de Elis Regina, em que ele abusou e muito da bebida

Neste registro para a coluna, Milton fez questão de cumprimentar seu intérprete na peça, o ator Tiago Barbosa, que faz um trabalho impressionante – pela semelhança física e timbre de voz. “Foi um sonho realizado. Uma noite muito importante para mim como artista, passado um período de estudo e pesquisa, saber que estava no caminho certo! Sob o olhar do meu grande diretor e agora com o respaldo do próprio Milton. Ele estava muito emocionado. Incrível receber seu sorriso de alegria e estar tão pertinho de um cara que eu admiro há anos”, diz Tiago Barbosa. A peça fica em cartaz até o final de outubro no Rio, depois segue para temporada paulista, no Teatro Liberdade, com estreia em 28 de outubro.