O elemento que fez de ‘Vai na fé’ um tremendo sucesso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Escrita por Rosane Svartman, Vai na fé termina nesta sexta-feira, 11. A trama das 7 da TV Globo já deixa gostinho de “quero mais”, após apresentar história coesa, elenco afiado e texto primoroso. A coluna já antecipou há algumas semanas os motivos que fizeram a novela ser acompanhada como há tempos não se via – desde Cheias de Charme, de 2012, uma novela das 7 da emissora não tinha tamanha audiência. Mas o grande chamariz da trama, com certeza, foi a temática utilizada para sua divulgação. Ao ser tratada como “a primeira novela evangélica” da Globo, Vai na fé trouxe frescor inédito à grade televisiva. O que se tornou um atrativo esperto, visto que catapultou telespectadores avessos à emissora carioca na abertura de seu leque temático. Na verdade, no fim das contas, se viu de tudo nos capítulos. A protagonista Sol, vivida por Sheron Menezzes, era de fato evangélica. Mas o discurso vigente foi o de combate à intolerância, com cenas rodadas em terreiros de religiões de matrizes africanas. Ou seja, uma aula em pleno entretenimento.