O drama de Mary Sheyla com avó em hospital municipal no Rio

Mary Sheila, 43, fez um pedido de ajuda por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 13. Ela desabafou sobre o descaso que sua avó Maria Luciana de Paula, 89, foi tratada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz, no elenco de Elas por Elas e Todas as Flores diz que a avó estava há mais de quatro horas na espera, sentada em uma cadeira de rodas, já que eles não possuem leitos disponíveis.

“Olha a situação do cidadão brasileiro. Minha avó, com 89 anos, acesso na mão, tremendo de frio, está aqui há pelo menos umas quatro horas sentada numa cadeira de horas, no Hospital Municipal Miguel Couto. Olha a situação. Ela não teve ainda diagnóstico e não consegue ficar sentada, mas não tem um leito para ela deitar. Está tudo lotado. Isso é uma falta de respeito. Que vergonha. Estou impotente”, desabafou. Logo após a publicação, a equipe do hospital realocou a paciente em uma outra cadeira, ainda sem oferecer um leito ou os devidos cuidados de internação.

“Será que é essa a resposta? Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Será que é essa a resposta que vocês tem para me dar? Uma contribuinte, cidadã brasileira, de 89 anos de idade, que sempre pagou os seus impostos em dia. Uma cadeira? Onde ela não pode recostar a sua cabeça?”, relatou.

