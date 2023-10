O drama de ginasta americana entre a vida e a morte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 13 out 2023, 18h54 - Publicado em 13 out 2023, 20h00

A ex-ginasta americana Mary Lou Retton, de 55 anos, encontra-se atualmente entre a vida e a morte, internada em uma UTI, após ser diagnosticada com uma forma rara de pneumonia. Ela já ganhou uma medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze nas Olimpíadas de 1984 pelos Estados Unidos. Porém, a família estava enfrentando dificuldades financeiras para pagar as contas do hospital da ex-atleta.

A filha de Mary, McKenna Kelly criou uma vaquinha virtual pedindo doações para a mãe, explicando que ela não possuia plano de saúde. As doações da vaquinha pediam 50 mil dólares, mas já ultrapassaram a marca de 395 mil dólares. Agora o Comitê Olímpico dos Estados Unidos também está oferendo um suporte financeiro. No comunicado anunciando a ajuda, o comitê disse que o dinheiro a ser encaminhado a Retton será tirado do Fundo de Apoio a atletas da instituição.

