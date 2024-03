O despudor que pode levar mulher de Kanye West à prisão em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na capital francesa para a Paris Fashion Week, Bianca Censori, que é casada com o rapper e empresário Kanye West, voltou a apostar em um look revelador e se comprometer com a Justiça. O casal foi a um jantar, na noite de quarta-feira, 28, e caminhou pela cidade, com Bianca usando apenas uma meia-calça, sem calcinha por baixo da peça. Em outra ocasião, ela repetiu a peça e usou um top azul de tecido transparente, que ainda deixou à mostra seus seios.

Segundo o artigo 222-32 do novo Código Penal francês, em vigor desde 1º de março de 1994, “a exibição sexual deliberada à vista de terceiros em um local acessível ao olhar público é punível com um ano de prisão e multa de cem mil francos” (o equivalente a 15 mil euros ou quase 81 mil reais). Essa não é a primeira vez que a modelo pode se enrolar com a Justiça. No ano passado, ela quase foi multada em 10 mil euros (cerca de 59 mil reais) e correu até o risco de ser presa, durante uma viagem do casal à Itália, onde ela também circulou com roupas que revelavam suas partes íntimas.