O casamento secreto de Kanye West

Kanye West, o astro do rap, ex de Kim Kardashian, se casou em segredo com Bianca Censori, que trabalhava como designer de arquitetura na Yeezy, empresa de Kanye, desde novembro de 2020. Segundo o site americano TMZ, o rapper promoveu uma cerimônia intimista e privada para celebrar o relacionamento. De acordo com as fontes, eles fizeram a comemoração, mas não apresentaram certidão de casamento. Kanye também foi visto usando aliança nesta semana, quando ele e Bianca chegaram ao Waldorf Astoria em Beverly Hills, para almoçar juntos. No mês passado, o artista lançou Censori Overload, uma música que poderia ser uma homenagem para a nova mulher. “E a Bíblia disse: ‘Não posso mais fazer sexo até o casamento'”, diz a letra.