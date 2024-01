Os perigos da bizarra prótese dentária de titânio de Kanye West

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rapper Kanye West chamou atenção do mundo ao colocar uma prótese de titânio em sua arcada dentária. O ex-marido de Kim Kardashian publicou as fotos do resultado do procedimento nas redes sociais e a inspiração para o bizarro ato: o personagem Jaws, um dos vilões da franquia de filmes James Bond, que possuía dentes de aço e costumava matar suas vítimas mordendo-as na jugular. A prótese, avaliada em 850 mil dólares, cerca de 4,2 milhões de reais, foi colocada pelo dentista Thomas Connelly, conhecido por fazer procedimentos estéticos utilizando “grillz” – enfeites de metal removíveis sobre os dentes. A coluna ouviu o cirurgião-dentista Avelino Veit, o Dr.Veit, especializado em implantes de carga imediata e zigomáticos, para esclarecer os problemas causados por esse tipo de intervenção estética.

“A gente sempre, mesmo para os pacientes que querem estética, busca em primeiro lugar a saúde, a função, a longevidade dos tecidos dentários, e a estética vem de brinde. Neste caso do Kanye West e também dos ‘grillz’ que os rappers, artistas e jogadores de futebol estão usando, a nossa opinião é de respeito à arte, a estética, mas pensando nos dentes em si. Sempre que a gente coloca um objeto que gera mais chance de acúmulo de placa bacteriana, de tártaro, significa que estou aumentando a chances de prejuízo ao tecido dentário, ao tecido gengival e ao tecido ósseo. Sejam eles fixos ou removíveis. Me preocupa bastante esse tipo de caminho, porque são celebridades, com milhões de seguidores e muitos jovens seguem essas tendências, começam a pedir tratamentos assim. Já neguei alguns pacientes que pedem tratamentos nessa linha de raciocínio, nossa conduta é a de odontologia séria. Sobre o caso do Kanye, num primeiro momento isso viralizou no mundo inteiro falando que ele tinha tirado os dentes. Bom, eu já fiz mais de 30 mil implantes e em mais de três mil casos tive que remover dentes ruins de pessoas que estavam com problema periodontal, coloquei implante e uma prótese de titânio. Mas por cima dessa barra de titânio, a gente fabrica com zircônia ou cerâmica dentes (produtos com design de dente), com a função de dente, com o visual de dente… E não deixa uma prótese em titânio, principalmente com aquele volume que ele está usando. Pelo que o dentista falou, diante da repercussão, não foram removidos os dentes e sim foi feito um escaneamento, um molde que se adaptou àquele dispositivo. Segundo o dentista, há espaço para higiene, acho difícil. Ele diz também que não atrapalhou a fonética e nem a função, também acho difícil, provavelmente vai dar problema de articulação. Mas na minha opinião, em pouco tempo vai remover aquilo por incômodos, seja de gengivite, seja de dores articulares, seja por dificuldade para comer e falar”.