O deslocado elogio de Donald Trump em formatura de seu caçula

Em meio a um julgamento em que a cada dia vêm à tona detalhes de seu caso com uma atriz pornô, tempos atrás, Donald Trump, 77 anos, pediu dispensa do tribunal em Nova York para comparecer à cerimônia de formatura de ensino médio de seu caçula, Barron Trump, 18, ao lado da ex-primeira-dama Melania (à esq. na foto, embaixo, com o rosto escondido sob o chapéu), de 54 anos. O menino já começa a engatinhar na política, tendo sido escolhido pelo Partido Republicano da Flórida, onde mora o clã, como um dos delegados que deverão consagrar a previsível candidatura presidencial do pai, entre 15 e 18 de julho. “Hoje meu filho muito alto se formou, foi fácil identificá-lo. Você olha para cima e o vê lá”, disse Trump, orgulhoso da altura do rapaz (2,01 metros), aproveitando os holofotes para aparecer, só sorrisos, sob uma aura paternal.

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2024, edição nº 2894