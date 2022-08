O deboche de Felipe Neto pelo resultado de outro processo de Luciano Hang

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro (PL), moveu pela quinta vez ação contra o youtuber Felipe Neto. Com mais um resultado negativo a um processo por calúnia e difamação, Felipe foi para as redes sociais debochar de Luciano e ainda o provocou: “Se quiser a sexta derrota, estamos aí”, escreveu ele em um vídeo no qual aparece mandando um beijo. A batalha judicial entre eles tem rendido constantes trocas de farpas no Twitter.