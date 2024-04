O curioso pedido de Heloisa Bolsonaro para quarto de hotel no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mulher do senador Eduardo Bolsonaro (PL), a psicóloga Heloisa Bolsonaro esteve com a família no Rio de Janeiro neste final de semana, para o ato do sogro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na orla de Copacabana. A coluna soube de um pedido inusitado feito à gerência do hotel Pestana. Heloisa queria uma barraca no quarto, dessas que imitam cabanas indígenas americanas, como no modelo abaixo. Na internet, um modelo custa, em média, 150 reais. Pedido, aliás, prontamente atendido. Ela e Eduardo são pais de Geórgia, de 3 anos, e Jair Henrique, de sete meses.