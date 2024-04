O curioso conselho de veterana atriz a Theresa Fonseca, de ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em conversa por telefone com Adriana Esteves, Theresa Fonseca, 26 anos, recebeu uma dica da veterana atriz que viveu a mesma protagonista que ela, Mariana, na primeira versão de Renascer, a trama global de 1993, de novo no ar. “Faça acompanhamento psicológico”, recomendou Adriana, 54, que conta ter enfrentado uma séria depressão ao longo do trabalho, já que o papel, em que mergulhava num triângulo amoroso, lhe exigia “uma dualidade de caráter para a qual não estava preparada”. Theresa ouviu com atenção. “Ela foi gentil de se preocupar comigo, perguntou até se eu me alimentava bem. Mas até hoje nunca me deprimi”, diz a estreante no horário nobre, que também esclarece: “Nunca vivi formas plurais de amor, embora ache perfeitamente possível se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo”.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2024, edição nº 2887