O crime cometido no set de novo filme de Denzel Washington

The Equalizer 3, novo filme de Denzel Washington, tem data marcada para estreia no primeiro semestre de 2023. Mas tudo pode atrasar. Isso porque, segundo informações do site TMZ, duas pessoas da produção foram presas com cocaína no set por policiais na Itália, onde cenas externas estão sendo feitas.

A polícia italiana diz ter apreendido 120 gramas de cocaína durante uma operação na tarde de terça-feira, 1, em um hotel na costa de Amalfi, perto das filmagens do novo filme de Denzel. Os dois funcionários foram colocados em prisão domiciliar por suspeita de tráfico de drogas. A ação foi em resposta à morte repentina do chefe de catering da produção, um homem de 55 anos que supostamente desmaiou ao sair de um bar e morreu de ataque cardíaco. A polícia alega ter encontrado sacos de cocaína nos bolsos, o que levou a suspeita de drogas no set.

No longa, Denzel vive o ex-agente da CIA Robert McCall, que se torna uma espécie de vigilante após a aposentadoria, sempre buscando vingança em nome dos fracos e oprimidos da sociedade.