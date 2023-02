O coreógrafo que fez Gisele Bündchen voltar a sambar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esbanjando molejo, Gisele Bündchen, que está há 12 anos distante da Sapucaí, compartilha seus treinos de dança nas redes. Nas últimas semanas, a pauta não foi diferente: samba no pé. Ao lado dela está Justin Neto, paraibano de 35 anos que ensina a top model as coreografias de um “pop” samba. O professor, que já deu aula a famosas como Juliana Paes, Ivete Sangalo, Anitta e Claudia Leitte, foi apresentador do programa “Me Deixa Dançar”, na GNT. No momento, seu foco é colocar Gisele no ritmo do samba mais uma vez e permitir que ela entre “no clima de Carnaval”, como publicou nesta semana.