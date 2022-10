O constrangimento que Luciano Huck causou em Murilo Benício

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em quadro de dinâmica do programa Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo, 9, o apresentador Luciano Huck perguntou a Murilo Benício qual era a idade do seu filho, Antonio, com a atriz Alessandra Negrini. Segundos de silêncio. Negrini então disse: “Eu fiquei quieta para ver se ele sabia”. Foi visível o desconforto entre os atores. Benício ainda recorreu a uma outra ex-mulher também presente na ocasião, Giovanna Antonelli, com a qual teve filho, Pietro. “Que idade tem Antonio, Giovanna?”, perguntou o ator, rodeado pelo elenco das novelas Pantanal e Travessia. Internautas fizeram piada com a situação e chegaram a chamar o quadro de Huck de De férias com o ex do Projac, em alusão ao reality show da MTV em que anônimos passam semanas junto a ex-namorados.

não e esse momento aqui do Murilo Benício sem saber a idade dos filhos, com as mães deles no palco: Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli hahahaha #Domingão pic.twitter.com/IPcpG18NRU — GENcarlos (@gencarloss) October 9, 2022

Os filhos do Murilo Benicio com a Giovanna Antonelli e a Alessandra Negrini, belíssimos! ❤️ #Domingao pic.twitter.com/Bwz4utc56K — Filmes, Livros e etc. (@filmeslivrostt) October 9, 2022

A Globo conseguiu reunir o Murilo Benício com as suas duas esposas na ficção e com as suas duas ex-esposas na vida real #Pantanal — Oliveira ˢᶠᶜ 1️⃣3️⃣ (37/45) (@yuriolisfc) October 9, 2022

murilo benício no de férias com o ex#domingao — andre é 13 (@andrecasarotte) October 9, 2022

vendo murilo benício,a alessandra negrini e a giovanna antonelli no domingão me lembrou a existência dessa pérola proporcionada pela claudia raia pic.twitter.com/qNzNwDs2NQ — the amazing spider nara (@milleniufalcon) October 9, 2022