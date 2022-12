O compromisso de Gisele Bündchen, agora solteira, no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O primeiro compromisso de trabalho em grande estilo após o divórcio foi em casa: dourada dos pés à cabeça, Gisele Bündchen, 42 anos, brilhou no jantar em São Paulo que comemorou os sessenta anos da joalheria Vivara, de quem é modelo há mais de uma década. Vestindo um longo de alças cruzadas assinado por Reinaldo Lourenço, Gisele fez pose, sorriu, foi simpática com todo mundo, mas não deu entrevista. Ela desembarcou no Brasil com os filhos, Benjamin, 13, e Vivian, 10, no mesmo fim de semana em que o Tampa Bay Buccaneers, time de futebol americano do ex Tom Brady, perdia mais um jogo — o quinto, dos últimos oito que disputou.

Publicado em VEJA de 21 de dezembro de 2022, edição nº 2820