O comovente empenho de Janja para salvar cavalo ilhado no RS

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cavalo que ficou ilhado em um telhado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 9, pelo Corpo de Bombeiros. A primeira-dama Janja comemorou o salvamento nas redes sociais. Ela publicou um vídeo, no qual afirma que estava desde às 6h da manhã mobilizando pessoas para resgatar o animal. “Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia! O cavalo [sic] Caramelo está salvo graças a Deus. A gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente. Força, Rio Grande do Sul”, disse com a voz embargada. As imagens do animal preso no telhado foram capturadas pela TV Globo na quarta-feira, 8, durante um sobrevoo na área para cobrir os estragos causados pelas chuvas. A situação do cavalo gerou comoção nas redes sociais. Para ser retirado do local, ele foi sedado e colocado em um bote. O procedimento foi acompanhado por veterinários.