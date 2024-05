A campanha de Felipe Neto e Janja para ajudar desabrigados no RS

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rio Grande do Sul enfrenta uma das maiores crises climáticas da região, que desabrigou milhares de famílias devido a inundações. Para tentar ajudar as vítimas, alguns famosos estão compartilhando links de doações desde a última semana. O youtuber e empresário Felipe Neto é um desses nomes: ele faz campanha para arrecadar 4,8 milhões de reais e levar água potável para desabrigados no estado. O influenciador pediu também o apoio de Janja e da Força Aérea Brasileira (FAB) na ação, que tem o objetivo de levar purificadores de água para regiões onde as estradas estão bloqueadas. Os purificadores custam em média 22 mil reais cada e só existem cerca de 200 em todo o país. Felipe disse que conversou com a primeira-dama, e que conseguiu que a FAB fique responsável por levar os filtros para as áreas afetadas.