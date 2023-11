O comentário de Marlene Mattos que afastou Angélica e Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na série Angélica: 50 & tanto, do Globoplay, que relata a trajetória artística e pessoal de Angélica, a apresentadora recebeu Xuxa e Eliana para falar sobre o período em que as três comandavam programas infantis de sucesso na televisão. No passado, a rivalidade entre elas era propagada tanto na imprensa quanto nos bastidores.

“Na época, eu lembro que uma diretora sua chegou pra mim no camarim e falou assim: ‘Você muda esse cabelo’. E eu falei: ‘Por quê?’. ‘Porque a Xuxa pediu pra você mudar’. Eu falei: ‘Eu não posso mudar porque isso combina com meu figurino’. Você tava no outro camarim, a gente não se falava. Então, o que falavam pra gente, a gente não sabia se era verdade ou não. Até porque ela criava uma barreira de ninguém chegar perto ou não. Ela falou assim: ‘Então, vou falar pra ela’. Ela disse pra mim que você ficou muito chateada e você, inclusive, era pra entrar no palco comigo, e a gente fez separado. Não é uma loucura?”, revelou Angélica para Xuxa.

Nas redes sociais, o nome da diretora Marlene Mattos foi logo associado à diretora citada por Angélica, já que as duas trabalhavam juntas nesse período. Ela e Xuxa relembraram momentos tensos da relação na produção Xuxa, o Documentário, lançada em julho.