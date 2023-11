Angélica lança documentário sem ‘uma Marlene Mattos’ para chamar de sua

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 50 anos, Angélica envereda pela mesma trilha de Xuxa e agora expõe os altos e baixos de sua trajetória sem vergonha de trazer à luz episódios incômodos. É verdade que, neste caso, não há um desafeto da estatura de uma Marlene Mattos, a todo-poderosa empresária de Xuxa, para sacudir a trama, mas em Angélica 50 e Tanto, no ar a partir de domingo 26, no Globoplay, ela promete que o enredo não trará sono. “Comecei muito nova e pulei etapas numa época em que a gente sofria abuso no trabalho e nem sabia, simplesmente não tinha voz”, lembra a apresentadora, que falará ainda do casamento com Luciano Huck, 52, e da vida ao lado dos três filhos. “Passei a me considerar feminista depois que minha filha, Eva, hoje com 11 anos, nasceu. As coisas que eu passei, não quero para ela, não”, afirma a neoativista.

Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2023, edição nº 2869