O combate de Xuxa contra o etarismo

Aos 60 anos, Xuxa reafirma na moda seus ideais – como a preocupação com o meio ambiente e a luta contra o etarismo. “Quando a gente é jovem, coloca rótulos, limites, idade. A gente critica uma pessoa de mais idade por fazer certas coisas. Mas quando chega naquela idade, é esquisito, porque parece que não casa com a gente”, diz à coluna. A apresentadora – estrela a campanha de Natal da marca Reserva com peças exclusivas – explica que o momento em que deixou de se importar com opiniões alheias foi quando decidiu cortar os cabelos. “Passei pelo processo de ouvir, de não ouvir, e de apertar o botãozinho e dizer: ‘chega, faço o que eu quero’”.

A eterna “Rainha dos Baixinhos”, que estará no documentário Para Sempre Tão Bom: Paquitas, que o Globoplay prepara sobre suas famosas assistentes de palco, também falou sobre o desejo de ser avó. “No natal, tudo que imagino que meu netinho ou minha netinha queira, tanto visualmente como fisicamente, vou tentar fazer. Desde biscoitinhos caseiros veganos até uma árvore de natal com tudo que meu neto ou minha neta goste. Vou estragar a criança por completo, mas vai ser uma felicidade imensa”.