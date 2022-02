O ‘case’ Rihanna no mundo dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Além de revolucionar o mercado de beleza ao criar, em 2017, a empresa de maquiagem inclusiva Fenty Beauty, Rihanna conseguiu provar que investir em diversidade pode ser bastante rentável. Só em 2020, a marca de make up da cantora lucrou 555 milhões de dólares – mais do que as cinco primeiras colocadas entre as outras marcas de maquiagem criadas por pop stars mundiais como Kylie Jenner, Lady Gaga (Haus Laboratories) e Selena Gomez (Rare Beauty).

Petrópolis: herdeiro da família real chama críticos de ‘esquerdistas’

Qual o pulo do gato de Rihanna? Mais do que emprestar a sua imagem aos produtos (isso todas fizeram), a recém-nomeada heroína nacional da Ilha de Barbados foi pioneira ao lançar, em parceria com o grupo LVMH, um leque de tons e texturas que atendem a todos os tons e tipos de pele, da mais clara à mais escura, além de desenvolver campanhas publicitárias que celebram a diversidade. Isso permitiu que seus consumidores, de todas as raças e etnias, se identificassem com a marca, sentindo-se incluídas. Por que ninguém pensou nisso antes? Eis a questão.