O casamento de Marco Pigossi com cineasta italiano em São Paulo

O ator Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani oficializaram a união no civil nesta terça-feira, 26, em uma cerimônia intimista no próprio apartamento, localizado em São Paulo. Os dois estão juntos há três anos, mas assumiram publicamente a relação apenas em novembro de 2021. Aos 34 anos, Pigossi mora nos Estados Unidos desde 2018 e veio passar o Natal com Calvani no Brasil e visitar a família. Muito discreto, o artista ainda não fez nenhuma publicação sobre o momento nas redes sociais.