O casamento da filha mais velha de Luís Roberto Barroso

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso levou sua filha mais velha, Luna van Brussel Barroso, de 27 anos, ao altar em cerimônia realizada na tarde de sábado, 2, em Brasília. A advogada se casou com Antonio Pedro Garcia Souza, que também atua na área do Direito. A cerimônia reuniu nomes como os também ministros do Supremo Alexandre de Moraes, Carmén Lúcia, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Gilmar Mendes; além da presidente do STF, Rosa Weber.

Ano passado, Luna, que faz doutorado na USP, lançou o livro Liberdade de Expressão e Democracia na Era Digital, baseado na sua dissertação de mestrado. Barroso tem outro filho, Bernardo, do casamento com Tereza Cristina, que faleceu em janeiro.