O carnaval quente de Juliana Paes

Acompanhada do marido Carlos Eduardo Baptista, a atriz esbajna sensualidade sambando nas frisas e trocando beijos com cônjuge. Ela acompanha o desfile da Unidos de Viradouro, a última escola a passar pela Sapucaí, na qual foi rainha de bateria durante vários anos, escrevendo seu nome na história do carnaval. No entanto, ela descartou um retorno para o cargo num futuro próximo. “Gosto de carnaval de qualquer jeito, mas hoje prefiro estar aqui, assistindo”, disse. Juliana Paes é até hoje muito querida na escola niteroiense.