O Camarote Rio no setor quatro da Marquês de Sapucaí pode ser um bom local para passar o Carnaval, mas nem um pouco agradável para quem está nas arquibancadas próximas, entre os setores dois e seis. Isso porque uma placa imensa do camarote, que faz parte da decoração, impede parte da visão do público, causando revolta em quem pagou o ingresso para ficar no alto.

