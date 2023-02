O cachê astronômico de Gisele Bündchen para curtir o carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen foi convidada para curtir o carnaval do Brasil após 12 anos afastada da folia. O convite foi compartilhado nas redes sociais da própria modelo, que vive uma fase solteira após o fim do casamento com Tom Brady. A marca enviou até a casa de Gisele uma caixa enorme, com convites para os carnavais de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Olinda, para formalizar a convocação.

“Quero agradecer à Brahma, muitíssimo obrigado por me convidar para o carnaval. Eu amo o carnaval. Faz muitos anos que não vou e estava com saudades. Obrigada pelo convite. Agora, tenho de decidir para onde vou, tem tantos lugares!”, celebrou a modelo. Segundo o site Em OFF, a modelo deve faturar mais de 2 milhões de dólares (aproximadamente, 10,5 milhões de reais, na atual cotação) somente para curtir o carnaval no Rio de Janeiro.