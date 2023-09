O burburinho que Klara Castanho causou na Bienal do Livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Klara Castanho, 22, participou da Bienal do Livro no Rio de Janeiro neste domingo, 3. Ela faz parte do elenco da segunda e terceira temporada, ainda não lançada, da série Bom Dia, Verônica, Netflix. A atriz dividiu o palco com Raphael Montes, autor da série, Taina Muller, protagonista, além de Joana Jabace e Claudia Jouvin. Na produção, Klara interpreta Ângela, uma adolescente que sofre abuso sexual e psicológico do próprio pai, Matias Carneiro (Reynaldo Gianecchini). Durante o bate-papo, assuntos de vida pessoal não tiveram muito espaço e a segurança, composta por dois homens, estava focada na presença da atriz.

A segunda temporada, lançada no ano passado, foi próxima a uma polêmica da artista. Em 2022 ela escreveu um carta aberta relatando ter sido vítima de violência sexual, engravidado e optado pela doação legal. No evento, Klara afirmou que a personagem foi muito significativa para ela e representava uma mudança de fase.

“Para começar, achei que não iam me deixar fazer. Eu tinha acabado de rodar De volta aos 15, que é uma série super teen. E assim que recebi a Ângela, achei que ninguém ia me deixar fazer. Quando recebi a resposta positiva, pensei: ‘será que seguro esse rojão?’. Porque era entrar em uma série nacional, que estava fazendo muito sucesso. O Bom dia é uma série de muita denúncia, então ser porta voz disso é um presente. Ângela até aqui foi o meu maior desfio, porque ela não tem texto. Era tudo reação. É um grande marco para mim e esse botão que tenho tatuado é para marcar essa virada”.

