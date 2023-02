O “bumbum” falso de Sabrina Sato no Desfile das Campeãs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A rainha de bateria da Vila Isabel, terceira colocada no carnaval, chegou repleta de seguranças e atraiu um batalhão de fotógrafos ao seu redor. Teve gente que gritou: “A Gisele está aí? Ela voltou?” Mas não, era Sabrina em dia de Gisele. A apresentadora atraiu as atenções também pelo seu look: uma saia arredondada que dava ainda mais volumetria ao seu bumbum. Ao seu lado, muito bem acompanhada, sua mãe, Kika. “Hoje eu quero comemorar na Sapucaí. Vocês não me julguem”, disse Sabrina.

