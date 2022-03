O ‘bumbum brasileiro’ da nova namorada de Kanye West

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais recente inclusão na lista de namoradas do rapper Kanye West que são a cara (e o corpo) de Kim Kardashian, a ex dele, Chaney Jones, 24 anos, modelo e estudante (“estou fazendo mestrado em terapia psicológica”), publicou uma série de fotos antigas e novas no Instagram para provar que nunca fez plástica no rosto. Do cardápio de intervenções estéticas, só confessa uma: BBL, ou Brazilian Butt Lift, que vem a ser o nome americano do procedimento para aumentar o bumbum.