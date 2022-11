O bloqueio do filho de Bolsonaro ao usar imagem de Ronaldo Fenômeno

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O zero quatro do presidente Jair Bolsonaro (PL), Renan Bolsonaro, mesmo que sem cargo político, como os irmãos mais velhos, segue os passos da família no que diz respeito a desinformação. Depois de veicular, na quinta-feira, 24, um vídeo no qual Ronaldo Fenômeno aparece fazendo o “22”, número do atual mandatário nas eleições deste ano, o story do filho de Bolsonaro foi tarjado. “Vídeo adulterado” descreve a legenda da plataforma. Antes dessa publicação, ele postou uma foto com a legenda “dia de usar a camisa do Bolsonaro”, em alusão à camisa da seleção brasileira, que estreou nesta quinta-feira na Copa do mundo do Catar.