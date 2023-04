O ator que imita Fernanda Montenegro e uma bolsonarista foragida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thiago Chagas, 39, ganhou fama nas redes sociais, com mais de 31 mil seguidores, ao criar a personagem Dona Fernandona, em que se traveste de Fernanda Montenegro, recriando gestos, voz e jeito da atriz, de 93 anos. O carioca, criado em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, chegou a criar um espetáculo com a paródia para rodar o Brasil . “Durante a pandemia, quando os trabalhos pararam, fiquei com muito tempo para poder inventar moda. Aprendi a fazer a maquiagem e comecei a gravar uns vídeos, comentar o noticiário, as coisas que aconteciam com a Fernanda. Foi dando certo, viralizando e depois, quando acabou a pandemia, fui convidado a fazer show com ela”, conta Thiago à coluna.

A paixão pela atriz nasceu em 2019, quando se vestiu de Fernandona pela primeira vez, para uma homenagem pelos seus 90 anos. A personagem já apareceu no programa Mais Você da TV Globo e fez uma participação no Faustão na Band. Thiago chegou a conhecê-la pessoalmente – ela o incentivou a continuar a imitação. “Ele me imita, me mandou flor. Obrigada, um abraço. Continue me imitando”, disse Montenegro. Nos vídeos o ator usa de ironia para criticar e fazer refletir sobre temas políticos atuais, como o ataque terrorista em Brasília no dia 8 de janeiro e fake news das eleições, além de temas triviais, como o BBB e a atuação de Jade Picon em Travessia. Além de Fernandona, Thiago começa a despontar com outra criação hilária: Sandra da Caçamba, uma bolsonarista foragida, que também possui perfil no Instagram. Num dos vídeos, Sandra manda recado para Regina Duarte. “Essa não foi numa pessoa específica”, diz. Vale a pena conferir.