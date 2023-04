O ator que Felipe Neto sonha em tirar da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Felipe Neto, ao participar de um painel sobre o valor do conteúdo nas redes sociais nesta terça-feira, 11, durante a Rio2C – o maior evento de criatividade da América Latina, reunindo grandes nomes do mercado audiovisual, de música e de inovação na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro –, comentou sobre o seu sonho de consumo de contratação. Um dos sócios da Play9, agência que agrega vários influencers e criadores de conteúdo, o youtuber revelou quem gostaria de ver na sua equipe.

“Tento tirar Marcelo Adnet da Globo há anos. ‘Vem cara, vem pra cá’. E ele nega. Tatá (Werneck) é outra.. Por que essa resistência? Os caras querem estabilidade. ‘Aqui eu tenho salário, ganho bem… Tenho filho, preciso me preocupar com essas coisas’. Tem perfis e perfis. Nem todo mundo está disposto a jogar tudo para o alto e recomeçar do zero. A gente ainda precisa trazer para o mundo digital a estabilidade. É um mundo instável, isso assusta uma galera.” Assista ao vídeo abaixo.

