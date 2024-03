O ator indicado ao Oscar 2024 mais popular no ano passado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator que lidera a lista de atores e atrizes, indicados ao Oscar, mais procurados no Google Trends em 2023 é nada menos que Ryan Gosling. O artista interpretou o boneco Ken, em Barbie, e concorre ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar 2024. O levantamento leva em consideração o volume das buscas aos indicados aos prêmios de Melhor Ator, Melhor Atriz e os que concorrem como coadjuvantes. Com 368 mil pesquisas, Ryan Gosling foi o primeiro nas buscas do Google em todos os estados brasileiros. Na sequência, Cillian Murphy, de Oppenheimer e Emma Stone, de Pobres Criaturas, completam o top 3.