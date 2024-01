O astro de Hollywood que Tatá Werneck tietou em Orlando

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante as férias em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado do marido, Rafael Vitti, de 28 anos, e da filha, Clara Maria, de 4 anos, Tatá Werneck, 40, não deixou passar um momento como fã dos filmes de Hollywood. A atriz brasileira, em um passeio pelo parque Universal Studios, conheceu o ator Bradley Cooper, 49, recentemente nomeado em sete indicações ao Oscar pelo filme Maestro, e fez uma foto com o astro.“Estou até agora emocionada por ter encontrado Bradley Cooper. Eu disse que vi o Maestro e ele disse que viu Minha irmã e eu. Muito feliz. Eu vi ele e um Simpson”, escreveu Tatá na legenda da publicação. Ela, ao lado de Ingrid Guimarães, atingiu a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas com Minha Irmã e Eu, que se tornou o filme nacional com maior público pós-pandemia.